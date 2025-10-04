Suche
    news

    DTM-Finale: Preining plötzlich erster Auer-Verfolger

    Thomas Preining siegt am Hockenheimring und ist im Kampf um den DTM-Titel nun härtester Konkurrent seinen Landsmanns Lucas Auer.

    DTM-Finale: Preining plötzlich erster Auer-Verfolger Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Thomas Preining hat am Samstag das vorletzte Saisonrennen der DTM gewonnen.

    Der 27-jährige Oberösterreicher übernimmt in seinem Porsche nach 16 Rennminuten in Hockenheim die Führung und gibt diese im zu Beginn von starkem Regen geprägten Rennen nicht mehr ab. Lucas Auer bleibt als Zwölfter exakt drei Punkte vor dem nunmehrigen Zweiten Preining.

    Vier Piloten haben wohl realistische Titelchancen im Saisonkehraus am Sonntag.

    Preining: "Wir wollen den Titel holen!"

    Für Preining ist es der zweite Saisonsieg bzw. der achte in der DTM. Er gewinnt klar 16,899 Sekunden vor dem Schweizer Ricardo Feller (Audi) und seinem Porsche-Teamkollegen Morris Schuring, der sein erstes Saisonpodium schafft.

    "Ich kann mich nicht beklagen. Ein Supertag, das Maximum rausgeholt. Der Job ist natürlich nicht erledigt, wir wollen den Titel holen", sagt Preining auf ServusTV.

    Das 15. von 16 Rennen beginnt bei strömendem Regen, wegen eines Wolkenbruchs zuvor rund 30 Minuten später. Auer hatte im Qualifying wegen eines "schleichenden" Patschen einen Abflug aus einer Kurve und startet nur von Startposition 17 aus ins Regenrennen. Auer war mit sieben Punkten Vorsprung auf Jordan Pepper ins Rennen gegangen, der Südafrikaner scheidet allerdings kurz nach Beginn aus und bleibt ohne Zähler.

    Wähle deine Sportler:innen des Jahres 2025

    Wähle deine Sportler:innen des Jahres 2025

    Sonstiges

    Mehr zum Thema

    Wieder nix! Lucas Auer verpasst DTM-Titel im letzten Rennen

    Wieder nix! Lucas Auer verpasst DTM-Titel im letzten Rennen

    DTM
    6
    Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

    Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

    Formel 1 - Diashows
    4
    MotoGP-Premierensieg in Indonesien - Marquez abgeschossen

    MotoGP-Premierensieg in Indonesien - Marquez abgeschossen

    Motorrad
    1
    Felbermayr schrammt in Singapur am Podest vorbei

    Felbermayr schrammt in Singapur am Podest vorbei

    Div. Serien
    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

    Formel 1
    Russell gewinnt in Singapur - Norris vor Piastri

    Russell gewinnt in Singapur - Norris vor Piastri

    Formel 1
    8
    "Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

    "Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

    Formel 1
    1
    Strafe! Lewis Hamilton verliert Platz sieben

    Strafe! Lewis Hamilton verliert Platz sieben

    Formel 1

    Kommentare