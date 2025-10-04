Thomas Preining hat am Samstag das vorletzte Saisonrennen der DTM gewonnen.

Der 27-jährige Oberösterreicher übernimmt in seinem Porsche nach 16 Rennminuten in Hockenheim die Führung und gibt diese im zu Beginn von starkem Regen geprägten Rennen nicht mehr ab. Lucas Auer bleibt als Zwölfter exakt drei Punkte vor dem nunmehrigen Zweiten Preining.

Vier Piloten haben wohl realistische Titelchancen im Saisonkehraus am Sonntag.

Preining: "Wir wollen den Titel holen!"

Für Preining ist es der zweite Saisonsieg bzw. der achte in der DTM. Er gewinnt klar 16,899 Sekunden vor dem Schweizer Ricardo Feller (Audi) und seinem Porsche-Teamkollegen Morris Schuring, der sein erstes Saisonpodium schafft.

"Ich kann mich nicht beklagen. Ein Supertag, das Maximum rausgeholt. Der Job ist natürlich nicht erledigt, wir wollen den Titel holen", sagt Preining auf ServusTV.

Das 15. von 16 Rennen beginnt bei strömendem Regen, wegen eines Wolkenbruchs zuvor rund 30 Minuten später. Auer hatte im Qualifying wegen eines "schleichenden" Patschen einen Abflug aus einer Kurve und startet nur von Startposition 17 aus ins Regenrennen. Auer war mit sieben Punkten Vorsprung auf Jordan Pepper ins Rennen gegangen, der Südafrikaner scheidet allerdings kurz nach Beginn aus und bleibt ohne Zähler.