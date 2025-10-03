Suche
    Wähle deine Sportler:innen des Jahres 2025

    Wer gewinnt dieses Jahr die begehrte "Niki"-Trophäe? Wähle in jeder Kategorie deinen persönlichen Favoriten:

    Wähle deine Sportler:innen des Jahres 2025
    Textquelle: © LAOLA1.at/APA

    Wer wird Sportler:in und Team des Jahres 2025?

    Die Top drei der großen Kategorien für die Lotterien-Sporthilfe-Gala am kommenden Mittwoch in der Wiener Stadthalle stehen fest. Und damit auch, dass es in den Kategorien Sportlerin des Jahres 2025 mit - in alphabetischer Reihenfolge - Janine Flock (Skeleton), Sofia Polcanova (Tischtennis) und Stephanie Venier (Ski alpin) sowie Sportler des Jahres mit Raphael Haaser (Ski alpin), Sepp Straka (Golf) und Daniel Tschofenig (Skispringen) neue NIKI-Ausgezeichnete geben wird.

    Als Team des Jahres schafften es in der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl das Eishockey-Nationalteam der Männer mit dem Einzug in das WM-Viertelfinale, das Skispringerteam der Männer mit dem Sieg im Nationencup mit neuem Punkterekord sowie die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri mit jeweils WM- und EM-Gold in der Technik-Kür sowie auf das Podest.

    Die Preisträger des Special Awards - eine Ehrung für Persönlichkeiten, die Sportgeschichte geschrieben haben - stehen bereits fest: Es sind dies die Formel-1-Granden Gerhard Berger, Helmut Marko und Toto Wolff.

    Nun seid ihr am Zug: Wer soll eurer Meinung nach die "Nikis" in den diversen Kategorien erhalten? Hier könnt ihr für eure Favoriten abstimmen:

    Sportlerin des Jahres:

    Sportlerin des Jahres: Titelträgerinnen der letzten 30 Jahre

    Sportler des Jahres:

    Die Sportler des Jahres der letzten 30 Jahre

    Team des Jahres:

    Sportlerin mit Behinderung des Jahres:

    Sportler mit Behinderung des Jahres:

    Special Olympics Sportlerin des Jahres:

    Special Olympics Sportler des Jahres:

    Alaba & Co.: Die schönsten Bilder der Sport-Gala 2024

