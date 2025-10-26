Voitsberg gewinnt Spitzenspiel in der Regionalliga Mitte

Der ASK Voitsberg ist auf dem besten Weg, direkt nach dem Abstieg aus der ADMIRAL 2. Liga die Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse Österreichs zu schaffen.

Am Sonntag fahren die Voitsberger im Spitzenspiel der 13. Runde der Regionalliga Mitte einen 3:2-Erfolg bei den LASK-Amateuren ein.

Fabian Schubert bringt die Gäste in der dritten Minute in Führung. Dem LASK gelingt durch einen Haider-Doppelpack (22., 48.) zwar die kurzfristige Wende, die Freude währt aber nur kurz.

Philipp Scheucher gleicht aus (61.), in der Schlussphase lässt Martin Krienzer die Gäste jubeln (77.).

Voitsberg führt nun schon mit sieben Punkten Vorsprung auf den LASK die Tabelle an. Kalsdorf ist punktegleich Dritter.