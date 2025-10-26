2. Liga im LIVE-Stream: SKU Amstetten - FAC

Der SKU Amstetten komplettiert den elften Spieltag der 2. Liga mit dem ADMIRAL Topspiel am Sonntag gegen den FAC Wien (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Niederösterreicher konnten in der letzten Runde einen 2:0-Auswärtssieg bei SW Bregenz feiern und damit den vierten Sieg in dieser Saison einfahren.

Mit 17 Punkten ist der SKU außerdem vorne mit dabei. Ebenso der FAC, der auch 17 Zähler am Konto hat. Auch die Wiener agieren aktuell in Top-Form und konnten zuletzt gewinnen.

Gegen den FC Liefering siegten die Floridsdorfer daheim 2:0.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream: