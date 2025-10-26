SKU Amstetten SKU Amstetten SKU FAC Wien FAC Wien FAC
Live
0:1
0:1 , 0:0
  • Lan Piskule
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga im LIVE-Stream: SKU Amstetten - FAC

ADMIRAL Topspiel im Mostviertel! Amstetten bekommt es in der 11. Runde der 2. Liga mit den Floridsdorfern zu tun. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SKU Amstetten komplettiert den elften Spieltag der 2. Liga mit dem ADMIRAL Topspiel am Sonntag gegen den FAC Wien (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Niederösterreicher konnten in der letzten Runde einen 2:0-Auswärtssieg bei SW Bregenz feiern und damit den vierten Sieg in dieser Saison einfahren.

Mit 17 Punkten ist der SKU außerdem vorne mit dabei. Ebenso der FAC, der auch 17 Zähler am Konto hat. Auch die Wiener agieren aktuell in Top-Form und konnten zuletzt gewinnen.

Gegen den FC Liefering siegten die Floridsdorfer daheim 2:0.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Diese ÖFB-Kicker stehen noch ohne Verein da

Maximilian Ullmann (29)
Cican Stankovic (32)

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

Lustenau bezwingt neun Jung-Rapidler in letzter Sekunde

Lustenau bezwingt neun Jung-Rapidler in letzter Sekunde

2. Liga
5
Violettes LigaZwa-Duell geht an Salzburger Austria

Violettes LigaZwa-Duell geht an Salzburger Austria

2. Liga
29
Gescheiterte Klagenfurt-Übernahme? Das sagt Karajica dazu

Gescheiterte Klagenfurt-Übernahme? Das sagt Karajica dazu

2. Liga
3
FC Bayern zieht mit 33 Jahre altem Rekord gleich

FC Bayern zieht mit 33 Jahre altem Rekord gleich

Deutsche Bundesliga
Grbic trifft bei Last-Minute-Remis des FC Luzern

Grbic trifft bei Last-Minute-Remis des FC Luzern

International
Nächste Liga-Pleite! Liverpool verliert auch gegen Brentford

Nächste Liga-Pleite! Liverpool verliert auch gegen Brentford

Premier League
7
Kult-Kicker Jamie Vardy trifft erstmals für Cremonese

Kult-Kicker Jamie Vardy trifft erstmals für Cremonese

Serie A
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball SKU Amstetten Amstetten FAC Wien