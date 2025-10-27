Rassismus-Eklat sorgt für Spielunterbrechung in Mattersburg

Der 2:1-Heimsieg des Mattersburger SV 2020 gegen ASK Kohfidisch wurde von einer unschönen Szene begleitet.

Wie die "BVZ" berichtet, unterbrach Schiedsrichter Davor Divkovic in der 81. Minute das Spielgeschehen, da er einen rassistischen Zwischenruf von den Tribünen gegen einen Spieler der Gäste vernommen hat.

Stadionverbot für Übeltäter

"Es war eindeutig eine Beleidigung aufgrund seiner Hautfarbe zu hören", so der Unparteiische, der beide Teams in die Kabine bat.

Der Übeltäter wurde des Stadions verwiesen, am Ende wurde die Partie fertig gespielt. Der MSV-Vorstandsvorsitzende Mauro Abdihodzic meint dazu: "Das ist nicht zu tolerieren. Wir haben selbst einen dunkelhäutigen Spieler im Kader. Unsere Reaktion war eine sofortige Durchsage und ein Stadionverweis sowie ein Stadionverbot für die betreffende Person."