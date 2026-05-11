Zwarakonferenz

Titel-Showdown: Ois oda goar nix

Austria Lustenau oder SKN St. Pölten? Wer jubelt am Donnerstag – und wer spielt ein weiteres Jahr in LigaZwa?

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Die ADMIRAL 2. Liga steht der Bundesliga in Sachen Spannung um nichts nach.

Denn wie oben, geht es auch unten am letzten Spieltag um alles: Austria Lustenau will auch nach Runde 30 vor dem SKN St. Pölten stehen – und sich damit den großen Traum erfüllen.

In Episode 141 der Zwarakonferenz widmen sich Hannes und Patrick dem bevorstehenden Herzschlagfinale in LigaZwa.

Wer behält im Saisonfinale die Nerven – und wer hat am Ende tatsächlich Grund zum Jubeln?

Hier ansehen:

Die 141. Episode als Podcast anhören:

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