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Das ist das neue LASK-Auswärtstrikot

In diesem Trikot bestreiten die Linzer in der Saison 2026/27 ihre Auswärtsspiele.

Das ist das neue LASK-Auswärtstrikot
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fans des LASK dürfen sich über ein neues Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 freuen.

Das Dress ist - wie schon in der zu Ende gehenden Saison - klassisch in Rot und Schwarz gehalten.

Das Motto für das Trikot: "Unbändig - Verspielt - Stilgetrieben"

Am kommenden Wochenende entscheidet sich, ob die Athletiker in der kommenden Spielzeit als Doublesieger mit diesem Trikot durch Österreich reisen.

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