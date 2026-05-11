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Das ist das neue LASK-Auswärtstrikot
In diesem Trikot bestreiten die Linzer in der Saison 2026/27 ihre Auswärtsspiele.
Die Fans des LASK dürfen sich über ein neues Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 freuen.
Das Dress ist - wie schon in der zu Ende gehenden Saison - klassisch in Rot und Schwarz gehalten.
Das Motto für das Trikot: "Unbändig - Verspielt - Stilgetrieben"
Am kommenden Wochenende entscheidet sich, ob die Athletiker in der kommenden Spielzeit als Doublesieger mit diesem Trikot durch Österreich reisen.