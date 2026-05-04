Tragödie im Unterhaus: Amateur-Kicker verstirbt nach Auswechslung

Traurige Nachrichten aus dem niederösterreichischen Fußball-Unterhaus.

Wie der Landesligist ASK Ybbs am Montag vermeldet, kam es am Sonntag im Zuge des Derbys gegen den SCU Kilb zu einer Tragödie. Abwehrspieler Robert Kaminger (29) musste zu Beginn der zweiten Spielhälfte ausgewechselt werden, nachdem er über stechende Schmerzen in der Brust klagte.

Kurz darauf gab er in der Kabine zusätzlich Übelkeit an und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Noch auf dem Weg dorthin setzte bei ihm Kammerflimmern ein. Am Ende konnte er, aller Bemühungen der Ärzte zum Trotz, nicht mehr gerettet werden.

Bei allen Betroffenen sitzt der Schock tief. Der Klub gedenkt seines verstorbenen Spielers mit einem Posting in den sozialen Medien (siehe unten). Unter diesem drücken zahlreiche andere Vereine ihre Betroffenheit und ihr Mitgefühl aus.

Dem schließt sich auch die LAOLA1-Redaktion an. Wir wünschen der Familie des Verstorbenen sowie seinen Freunden und Mitspielern viel Kraft und alles erdenklich Gute.