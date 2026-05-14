Reaktionen auf den Tod von Alfred Tatar

Fußball-Österreich trauert um Alfred Tatar.

Der ehemalige Fußballer, Trainer und TV-Experte erlag am Donnerstag im Alter von 62 Jahren der unheilbaren Nervenkrankheit ALS.

Mit seinen witzigen, kuriosen und oft philosophischen Analysen im Rahmen seines Schaffens im Sport- und TV-Bereich erreichte der Niederösterreicher Kultstatus.

Über die sozialen Medien gedenken nun zahlreiche Wegbegleiter, Freunde, Vereine und Angehörige "Fredl":