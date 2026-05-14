Reaktionen auf den Tod von Alfred Tatar

Austria Wien trauert um Alfred Tatar.— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) May 14, 2026
Der Fußballphilosoph verstarb am Donnerstag im Alter von 62 Jahren – er verlor den Kampf gegen ALS.
Wir möchten seiner Familie und allen Hinterbliebenen unser tiefes Mitgefühl aussprechen.
Ruhe in Frieden, Fredl.#faklive pic.twitter.com/Fei9FhKQ8Y
Auch wir trauern um das österreichische Fußball-Original Alfred Tatar, der heute im 63. Lebensjahr viel zu früh verstorben ist. Möge er in Frieden ruhen!— SK Rapid (@skrapid) May 14, 2026
🖤 https://t.co/WxNnuzZkV9#skrapid pic.twitter.com/1s4ulW5XVF
Ruhe in Frieden Herr Prof.
Ein Mensch der so aufgetreten ist wie er war, sich nie verstellt hat und das gesagt hat was er sich dachte. Von vielen nicht verstanden da er manchen nicht passte oder für den ein oder anderen als schräger Vogel gesehen wurde. Ich habe ihm immer gern zugehört und ihn respektiert wie er war. Alfred kick oben weiter, weil es dass war, was du am liebsten gemacht hast. Ruhe in Frieden. Der Familie viel Kraft. Danke für alles Herr Prof.
R.I.P. Alfred Tatar - Zweifelsohne einer der größten Philosophen des österreichischen Fussballs!
Legende. Genialer Analytiker. Fußballphilosoph. RIP Fredl.