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Reaktionen auf den Tod von Alfred Tatar

Alfred Tatar ist tot. Zahlreiche Weggefährten und Fans gedenken einer ganz besonderen Persönlichkeit Fußball-Österreichs.

Reaktionen auf den Tod von Alfred Tatar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Fußball-Österreich trauert um Alfred Tatar.

Der ehemalige Fußballer, Trainer und TV-Experte erlag am Donnerstag im Alter von 62 Jahren der unheilbaren Nervenkrankheit ALS.

Mit seinen witzigen, kuriosen und oft philosophischen Analysen im Rahmen seines Schaffens im Sport- und TV-Bereich erreichte der Niederösterreicher Kultstatus.

Über die sozialen Medien gedenken nun zahlreiche Wegbegleiter, Freunde, Vereine und Angehörige "Fredl":

Die bewegendsten Kommentare der LAOLA1-Community:

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Ruhe in Frieden Herr Prof.

Ein Mensch der so aufgetreten ist wie er war, sich nie verstellt hat und das gesagt hat was er sich dachte. Von vielen nicht verstanden da er manchen nicht passte oder für den ein oder anderen als schräger Vogel gesehen wurde. Ich habe ihm immer gern zugehört und ihn respektiert wie er war. Alfred kick oben weiter, weil es dass war, was du am liebsten gemacht hast. Ruhe in Frieden. Der Familie viel Kraft. Danke für alles Herr Prof.

C Corleone
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R.I.P. Alfred Tatar - Zweifelsohne einer der größten Philosophen des österreichischen Fussballs!

J johansi61
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Legende. Genialer Analytiker. Fußballphilosoph. RIP Fredl.

D ds1909d

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