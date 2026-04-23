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Challenger in Mauthausen mit ÖTV-Talenten und Ex-Top-20-Spielern

Das ATP-100-Challenger wartet unter anderem mit Joel Schwärzler sowie zwei bekannten Namen auf.

Challenger in Mauthausen mit ÖTV-Talenten und Ex-Top-20-Spielern Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ab Sonntag gehen in Mauthausen wieder die Danube Upper Austria Open powered by SKE über die Bühne - und das ATP-100-Challenger kann in seiner fünften Auflage einige interessante Namen aufbieten.

So sind aus österreichischer Sicht die Zukunftshoffnungen Joel Schwärzler und Lukas Neumayer dabei, auch Jurij Rodionov, Sandro Kopp und Sebastian Sorger scheinen im Teilnehmerfeld auf.

Schwärzler auch im Doppel im Einsatz

Auch einige mehrfache ATP-Turniersieger sind dabei, etwa die ehemalige Nummer 16 Nikoloz Basilashvili aus Georgien oder der Franzose Hugo Gaston, wie die Organisatoren am Donnerstag bekanntgaben.

Im Doppel gibt der deutsche Philipp Kohlschreiber - ebenfalls ehemaliger Top-20-Spieler, der sich 2022 aus dem Profitennis zurückgezogen hat - an der Seite Schwärzlers ein Comeback.

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Joel Schwärzler (ATP 330)
Platz 10: Coleman Wong (ATP 170)

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