Kehrt Ralf Rangnick dem ÖFB-Team nach der WM den Rücken?

Der Vertrag von Ralf Rangnick als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft läuft mit dem Ende der Weltmeisterschaft 2026 aus.

Bei der Pressekonferenz im Vorfeld der beiden Testspiele gegen Ghana und Südkorea äußerte er sich jüngst erneut zu seiner Zukunft. Er sehe "keinen übermäßigen Zeitdruck", was eine Vertragsverlängerung angehe.

Vertragsverlängerung? Rangnick meldet sich zu Wort >>>

Spätestens bis zur Weltmeisterschaft soll Klarheit herrschen - darauf haben sich beide Parteien verständigt.

Rangnick denkt über Sportdirektor-Tätigkeit nach

Laut Informationen der "Sport Bild" ist ein Verbleib des 67-Jährigen beim ÖFB alles andere als sicher. Demnach soll Rangnick bereits ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen, doch er zögere noch.

Neben einer Verlängerung soll auch ein Comeback als Sportdirektor eine ernsthafte Option sein. Interesse soll es aus der deutschen Bundesliga und der Premier League geben.

Zudem gebe es laut der "Sport Bild" Investoren, die ihn als Klub-Entwickler an Bord holen wollen. Ein Engagement als Klub-Trainer dürfte Rangnick hingegen ausschließen.