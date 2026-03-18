"Gibt kein Zurück mehr" - So kam es zur Derby-Eskalation in Ried

Kühbauer erklärt Provokation

War eine solche Provokation notwendig, Herr Kühbauer?

"Muss ich angeschüttet werden? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich das 2:1 geschossen? War ich am Feld?", antwortet der auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch äußerst aufgebrachte, nach vielen Bierduschen noch nasse Burgenländer mit gleich mehreren Gegenfragen.

Unmittelbar nach seinen absolvierten Medienterminen betrat Kühbauer nochmals das Feld der BWT Oberösterreichische Arena und richtete erneut provokante Worte an einen Teil der noch verbliebenen Heimfans.

Eklat zeichnete sich seit Wochen ab

Es war der Höhe- und gleichzeitig der vorläufige Schlusspunkt von äußerst emotionalen Derby-Wochen. Kühbauer fordert: "Ich will schon, dass die gesamte Chronologie festgehalten wird."

Begonnen hat alles in den Tagen vor dem ursprünglich angesetzten Halbfinal-Termin vor zwei Wochen, damals verhinderte bekanntlich dichter Nebel eine Spieldurchführung.

SV-Ried-Coach Max Senft warf dem LASK damals Trainingsspionage vor. "Es ist aufgekommen, dass unser Teammanager auf der Laufbahn von Ried gelaufen sein soll. Ich bin bald 20 Jahre Profitrainer, in dieser Zeit habe ich noch nie einen meiner Mitarbeiter auf einen anderen Platz geschickt. Ich finde das nicht in Ordnung, wenn es einer macht", so Kühbauer.

Zur ungefähr gleichen Zeit gelangte ein Video von SVR-Präsident Thomas Gahleitner an die Öffentlichkeit, in dem dieser im Rieder VIP-Klub einen LASK-Schal anzündet. "Das war sinnbefreit vom Präsidenten", sagt der LASK-Trainer dazu.

Kühbauer: "Du kommst her und bist immer der Feind"

Als vor zwei Wochen die Partie in Ried wegen Nebels nicht angepfiffen wurde, "ist die nächste Geschichte aufgekommen, dass der berühmte 'DK' (Dietmar Kühbauer, Anm.) die Spielabsage eingeleitet hat. Ich habe zu Schiri Gishamer nur gesagt, dass es nicht machbar ist, auch für die Schiris nicht. Aber auch, dass wir Passagiere sind, und wenn angepfiffen wird, wir da sein werden", schildert Kühbauer seine Sicht der Dinge.

Er findet: "Ich will nicht Hass in den Mund nehmen, aber es fühlt sich hier (in Ried, Anm.) so an. Du kommst her und bist immer der Feind, du wirst teilweise mit Beleidigungen überhäuft, die in Österreich sowieso Überhand nehmen."

Ähnliches berichtet auch LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic, der sich während des Spiels zu einem provokanten Griff an sein Ohr Richtung der ihn beschimpfenden Rieder Fans hinreißen ließ. "Ich bin normalerweise keiner, der provoziert, das mache ich nicht gerne. Aber heute war so ein Tag, wo wirklich übertrieben wurde. Manche Dinge sind unter der Gürtellinie gewesen", so der ÖFB-Teamspieler.

Das sagen die Rieder