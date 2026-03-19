"Nur mehr ein Spiel!" - Größte LASK-Titelchance seit 60 Jahren?

Linzer Fan-Ansturm auf Klagenfurt?
Zumal der LASK auf mittlerweile vier verlorene Cup-Endspiele in Folge zurückblickt. Letztmals standen die "Athletiker" 2021 im Finale und blieben mit 0:3 gegen den FC Red Bull Salzburg chancenlos.
Damals fand das Spiel in einem coronabedingt leeren Wörthersee Stadion statt, das wird aufgrund des titelhungrigen Anhangs beider Finalisten diesmal ganz anders aussehen. Speziell die LASK-Fans dürften die Reise nach Klagenfurt in Scharen antreten.
"Ich schätze mal, dass sehr viele von uns mitkommen werden. Wir freuen uns extrem drauf", bekommt Horvath schon jetzt leuchtende Augen.
Kühbauers Chance auf die Titelverteidigung
Ob am 1. Mai die größte Titelchance für den LASK seit über 60 Jahren wartet? "Auf jeden Fall, es ist nur mehr ein Spiel! Wir werden dort hinfahren, um zu gewinnen, aber die anderen werden es genau so angehen. Es wird wieder von null losgehen", weiß der LASK-Captain.
Sein Coach könnte am Wörthersee den zweiten Titel seiner Trainerkarriere binnen eines Jahres feiern, nachdem er so lange Zeit auf seinen ersten warten musste. In der Vorsaison triumphierte der Burgenländer bekanntlich als Trainer des WAC.
"Ganz ehrlich, es wäre schön", meint Kühbauer angesprochen auf eine mögliche "Titelverteidigung", ergänzt aber: "Es ist wichtiger, dass 'wir' einen Titel holen und nicht 'ich'. Ich hoffe, dass man irgendwann spüren wird, dass das 'Wir' für mich weitaus wichtiger ist als das 'Ich'."