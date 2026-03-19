"Nur mehr ein Spiel!" - Größte LASK-Titelchance seit 60 Jahren?

Ist der LASK endlich wieder reif für einen großen Titel?

Seit 1965 laufen die "Athletiker" einem solchen hinterher, damals konnte mit dem Double der jeweils erste und bis dato einzige Meisterschafts- bzw. Cup-Gewinn gefeiert werden.

Nun, über 60 Jahre später, ist die Chance auf eine Wiederholung so groß wie nie zuvor. In der ADMIRAL Bundesliga befinden sich die Stahlstädter mitten im Titelrennen, im UNIQA ÖFB-Cup stehen sie im Finale und treffen dort auf den SCR Altach.

Der Final-Einzug gelang am Mittwoch durchaus glücklich mit einem 2:1-Derbysieg nach Verlängerung über die SV Ried (Spielbericht>>>).

"Das schlechteste Spiel, das wir je gemacht haben"

"Es war das schlechteste Spiel, das wir je gemacht haben", ächzt Kapitän Sascha Horvath.

Ähnlich sieht das auch sein Coach Dietmar Kühbauer: "Ich bin wirklich froh darüber, dass wir gewonnen haben. Trotzdem weiß ich ganz genau, dass meine Mannschaft nicht das gespielt hat, was sie kann."

Das sei vor allem an der Herangehensweise des Rieder Heim-Teams gelegen, von der der LASK-Trainer nicht der allergrößte Freund war.

Von den 120 Spielminuten habe sich der Ball "117 Minuten in der Luft befunden". Das sei von den Innviertlern genau so gewollt gewesen, um den schwarz-weißen Rhythmus zu brechen, so Kühbauer. "Wir haben uns davon leider anstecken lassen, auch hohe Bälle zu schlagen", analysiert Horvath.

Altach alles andere als ein Jausengegner

Zudem sei die Rollenverteilung vor dem Spiel seiner Mannschaft, die davor keinen idealen Start ins Frühjahr erwischte, nicht gelegen gekommen, findet Kühbauer: "Jeder Rieder Fan wird natürlich sagen, dass er ins Finale kommen wollte, aber für uns war der Druck höher, weil wir ja der große LASK sind. Vielleicht hat man diesen Druck ein bisschen gespürt."

Mit ähnlichen Vorzeichen wird der LASK am 1. Mai zum Endspiel nach Klagenfurt anreisen. Der Gegner aus Altach steht zum allerersten Mal in der Klubgeschichte im Finale. Kämpften sie in der Vorsaison noch gegen den Abstieg, sind die "Rheindörfler" aktuell in guter Form.

"Wenn wir jetzt glauben, wir sind ins Finale eingezogen, fahren dort hin, spielen 90 Minuten und sind der Sieger, sind wir am falschen Dampfer. Wir respektieren Altach, das war eine Top-Leistung bis jetzt von ihnen, sie spielen eine gute Saison. Es wäre der falsche Ansatz, zu glauben, dass es einfach wird", mahnt Kühbauer.