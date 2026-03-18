Stammtisch

Weimann: "Ich werde alles unternehmen, um noch zur WM zu kommen"

Am Stammtisch bei Andi Ogris erklärt der Offensivspieler, wie es für ihn bei Rapid läuft und warum er unbedingt auf den WM-Zug aufspringen will.

Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
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Im Alter von 15 Jahren wechselte Andreas Weimann von Rapid nach Birmingham zu Aston Villa.

Mit der U18 und dem Reserveteam eroberte der Stürmer aus Kagran 2008 und 2009 seine ersten Titel. Im März 2012 gelang ihm sein erster Treffer in der Premier League.

Nach über 100 Partien in Englands höchster Liga ging der ÖFB-Teamspieler für einige Vereine in der Championship - Englands zweithöchster Spielklasse - auf Torjagd.

Als Leihspieler von Derby County landete er knapp vor Transferschluss bei seinem "Herzensverein" Rapid. Weimann war in Hütteldorf bei Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup sofort Stammspieler.

Warum er sich auf die kommenden Spiele gegen LASK und Sturm freut, erzählt Andreas Weimann am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler.

Während der Länderspielpause wird der 34-Jährige kurz zu seiner Familie nach England zurückkehren, wo seine beiden Söhne (11 und 4 Jahre) sowie seine Tochter (8) die Schule besuchen.

Wie Weimann die ÖFB-"Neuverpflichtungen" Wanner und Chukwuemeka beurteilt, welches englische Stadion man einmal besucht haben sollte, und wie Andy Ogris die kommenden Spiele der ADMIRAL Bundesliga tippt, verraten die beiden in der 179. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Die 179. Episode als Podcast anhören:

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