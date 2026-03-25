Kein Medientag! Das ist der Grund für Alonsos Abwesenheit

Süße Neuigkeiten von Formel-1-Evergreen Fernando Alonso!

Wie sein Rennstall Aston Martin bekannt gibt, wird der Spanier "aus persönlichen familiären Gründen dieses Wochenende etwas später anreisen und daher nicht am Medientag beim Grand Prix von Japan teilnehmen".

Denn der 44-Jährige erwartet mit Freundin Melissa Jimenez sein erstes Kind.

Am Freitag wird er dann aber wieder im Einsatz sein, bestätigt das britische Team.