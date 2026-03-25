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Kein Medientag! Das ist der Grund für Alonsos Abwesenheit

Der Spanier wird am Medientag in Suzuka nicht vor Ort sein. Der Grund ist aber ein erfreulicher.

Kein Medientag! Das ist der Grund für Alonsos Abwesenheit Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Süße Neuigkeiten von Formel-1-Evergreen Fernando Alonso!

Wie sein Rennstall Aston Martin bekannt gibt, wird der Spanier "aus persönlichen familiären Gründen dieses Wochenende etwas später anreisen und daher nicht am Medientag beim Grand Prix von Japan teilnehmen".

Denn der 44-Jährige erwartet mit Freundin Melissa Jimenez sein erstes Kind.

Am Freitag wird er dann aber wieder im Einsatz sein, bestätigt das britische Team.

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

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