Wutausbruch von F1-Fahrer enthüllt: "Der größte Haufen Scheiße!"

Für Aston Martin hätte der Saisonauftakt in der Formel 1 kaum schlechter laufen können.

Nicht nur, dass man gegen die Topteams absolut chancenlos ist - die starken Vibrationen des AMR26 führen zudem dazu, dass Lance Stroll und Fernando Alonso Schwierigkeiten haben, überhaupt ins Ziel zu kommen.

Nachdem für Stroll beim Qualifying in China erneut in Q1 Schluss war, ließ er eine Schimpftirade los. "Also, das ist der größte Haufen Scheiße, den ich in meinem verdammten Leben je gefahren bin", ließ er seinen Renningenieur Gary Gannon über den Funk wissen. Bereits Minuten zuvor monierte er, dass der AMR26 "schlicht unfahrbar" sei.

Gegenüber Gannon meinte er: "Siehst du die Snaps, die ich bekomme? Und das verdammte Reifenblockieren." Das Fahrverhalten sei "einfach verrückt", so der Kanadier beinahe resignierend.

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