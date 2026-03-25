NEWS

Wutausbruch von F1-Fahrer enthüllt: "Der größte Haufen Scheiße!"

Bei Aston Martin liegen die Nerven bereits nach zwei Rennen blank. Wie nun enthüllt wurde, ließ Lance Stroll seinem Ärger beim Rennwochenende in China freien Lauf.

Wutausbruch von F1-Fahrer enthüllt: "Der größte Haufen Scheiße!" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Aston Martin hätte der Saisonauftakt in der Formel 1 kaum schlechter laufen können.

Nicht nur, dass man gegen die Topteams absolut chancenlos ist - die starken Vibrationen des AMR26 führen zudem dazu, dass Lance Stroll und Fernando Alonso Schwierigkeiten haben, überhaupt ins Ziel zu kommen.

Nachdem für Stroll beim Qualifying in China erneut in Q1 Schluss war, ließ er eine Schimpftirade los. "Also, das ist der größte Haufen Scheiße, den ich in meinem verdammten Leben je gefahren bin", ließ er seinen Renningenieur Gary Gannon über den Funk wissen. Bereits Minuten zuvor monierte er, dass der AMR26 "schlicht unfahrbar" sei.

Gegenüber Gannon meinte er: "Siehst du die Snaps, die ich bekomme? Und das verdammte Reifenblockieren." Das Fahrverhalten sei "einfach verrückt", so der Kanadier beinahe resignierend.

So schätzt Helmut Marko die Situation bei Aston Martin ein >>>

Die größten Flop-GPs der Formel 1

Las Vegas - zwei Austragungen

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

So will Ferrari Mercedes in Suzuka unter Druck setzen

So will Ferrari Mercedes in Suzuka unter Druck setzen

Formel 1
Kein Medientag! Das ist der Grund für Alonsos Abwesenheit

Kein Medientag! Das ist der Grund für Alonsos Abwesenheit

Formel 1
"Spricht alles für ihn" - Helmut Marko gibt WM-Prognose ab

"Spricht alles für ihn" - Helmut Marko gibt WM-Prognose ab

Formel 1
Reunion mit Schröder? Ex-Salzburg-Coach sorgt für Spekulationen

Reunion mit Schröder? Ex-Salzburg-Coach sorgt für Spekulationen

Deutsche Bundesliga
Vom Olympia-Desaster zur Kugel: "Alles passiert aus einem Grund"

Vom Olympia-Desaster zur Kugel: "Alles passiert aus einem Grund"

Ski Alpin
Achtelfinal-Aus für Kopp bei Split-Challenger

Achtelfinal-Aus für Kopp bei Split-Challenger

Tennis - ATP
Shiffrin nach Rekord-Kugel: "Meine ersten Tränen seit Olympia"

Shiffrin nach Rekord-Kugel: "Meine ersten Tränen seit Olympia"

Ski Alpin

Kommentare

Motorsport Formel 1 Lance Stroll Aston Martin GP von China