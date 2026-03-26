Vor Suzuka: Verstappen wirft Journalisten aus Medienrunde raus

Max Verstappen sorgt im Vorfeld des Großen Preises von Japan für Aufregung.

Dass der Red-Bull-Superstar ein schwieriges Verhältnis zur britischen Presse hat, gilt als offenes Geheimnis.

In den vergangenen Jahren stichelte der Niederländer (28) immer wieder gegen Journalisten und Medien von der Insel. Diese Fehde geht in Suzuka nun offenbar in die nächste Runde.

Nachwehen der Vorsaison

Im Rahmen einer Medienrunde lieferte sich Verstappen nun nämlich einen Schlagabtausch mit einem britischen Journalisten. Noch bevor ihm die erste Frage gestellt wird, stellt Verstappen klar: "Einen Moment! Ich spreche nicht mit dir, bevor er geht."

Dabei adressiert Verstappen einen britischen Journalisten. Dieser hatte ihn in der vergangenen Saison gefragt, ob er den Zwischenfall mit George Russell in Spanien im Nachhinein bereue.

Damals kassierte der vierfache Weltmeister im Rennen eine 10-Sekunden-Strafe und fiel von Rang fünf auf den zehnten Platz zurück. Dadurch verlor er wichtige WM-Punkte, die letztendlich im WM-Titelkampf mit Lando Norris fehlten.

"Was grinst du mich so blöd an?"

Eine vermeintliche Reaktion des Journalisten brachte den Piloten damals auf die Palme. "Was grinst du mich jetzt so blöd an?"

In Suzuka ließ es Verstappen nun gar nicht erst so weit kommen und warf den Journalisten direkt raus.

Der Betroffene reagierte entgeistert: "Im Ernst? Du willst, dass ich gehe? Wegen genau der Frage, die ich dir in Abu Dhabi gestellt habe? Du bist deswegen wirklich sauer?"

Verstappen quittierte die Frage mit einer knappen Antwort: "Ja Raus!"

Am Sonntag (ab 07:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steht in Suzuka der dritte Grand Prix der Formel-1-Saison 2026 an.