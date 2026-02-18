Die Frauen-Auswahl des FK Austria Wien ist das Team der Stunde.

Nach dem Viertelfinale im UEFA Women's Europa Cup und dem Einzug in den ÖFB-Frauen-Cup greifen die Violetten auch nach dem Meistertitel in der ADMIRAL Frauen-Bundesliga.

Kirchberger, Schiechtl & Wenninger als Trumpf

Das Team von Trainer Stefan Kenesei rund um die Top-Abwehr mit den Teamspielerinnen Katharina Schiechtl, Virginia Kirchberger und Carina Wenninger ist drauf und dran die Frauen des SKN St. Pölten als Serienmeisterinnen in die Schranken zu weisen.

Der SKN gewann zuletzt zehn Mal in Folge die Punktejagd. Davor sicherte sich Neulengbach zwölf Mal in Serie den Meisterteller.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht die ehemalige Spielerin und Ex-SKN-Cheftrainerin Lisa Alzner über ihren Erfahrungen im heimischen Frauenfußball.

Alzner wartet auf neue Aufgabe

Die 27-jährige Salzburgerin spricht über ihr Aus in St. Pölten, über Wünsche und Ziele für ihre Zukunft sowie die Titelchancen der Austrianerinnen.