Frauen-Fußball: "Richtung stimmt, mehr Professionalität gefragt!"
Sie war Cheftrainerin in St. Pölten, er coacht den USV Neulengbach - Lisa Alzner und Andy Ogris reden am LAOLA1-Stammtisch über Entwicklung & Ziele der Frauen-Liga:
von Peter Rietzler
Die Frauen-Auswahl des FK Austria Wien ist das Team der Stunde.
Nach dem Viertelfinale im UEFA Women's Europa Cup und dem Einzug in den ÖFB-Frauen-Cup greifen die Violetten auch nach dem Meistertitel in der ADMIRAL Frauen-Bundesliga.
Kirchberger, Schiechtl & Wenninger als Trumpf
Das Team von Trainer Stefan Kenesei rund um die Top-Abwehr mit den Teamspielerinnen Katharina Schiechtl, Virginia Kirchberger und Carina Wenninger ist drauf und dran die Frauen des SKN St. Pölten als Serienmeisterinnen in die Schranken zu weisen.
Der SKN gewann zuletzt zehn Mal in Folge die Punktejagd. Davor sicherte sich Neulengbach zwölf Mal in Serie den Meisterteller.
Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht die ehemalige Spielerin und Ex-SKN-Cheftrainerin Lisa Alzner über ihren Erfahrungen im heimischen Frauenfußball.
Alzner wartet auf neue Aufgabe
Die 27-jährige Salzburgerin spricht über ihr Aus in St. Pölten, über Wünsche und Ziele für ihre Zukunft sowie die Titelchancen der Austrianerinnen.
Wie Lisa Alzner die Herausforderung der ÖFB-Frauen in der WM-Quali sieht und was Andy Ogris zu den Vorfällen beim 348. Wiener Derby, den Trainer-Wechsel bei Red Bull Salzburg, den spannenden Titelkampf in der ADMIRAL Bundesliga sowie zum Saisonstart seiner Neulengbach-Frauen zu sagen hat, erzählen die beiden in der 175. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).