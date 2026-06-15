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ÖFB-GF Neuhold: "Gestalten ist lebensnotwendig"

ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold setzt auf Teamgeist, professionelle Vorbereitung und aktives Gestalten.

ÖFB-GF Neuhold: "Gestalten ist lebensnotwendig" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach 28 Jahren spielt Österreich wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Doch die Bühne, auf der die Mannschaft performt, entsteht weit weg vom Rasen. Genau dort arbeitet unser heutiger Gast: Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. Einer, der anderen das Fundament baut, auf dem Höchstleistung möglich wird.

Christoph Stadler und Tom Berger sprechen mit ihm über Verantwortung, die selten Applaus bekommt. Über die feine Linie zwischen Verwalten und Gestalten. Über Detailverliebtheit, die letzten Prozent unter Ralf Rangnick – und darüber, was Spitzensport der Wirtschaft beibringt, wenn man genau hinhört.

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