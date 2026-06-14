Gute Nachrichten aus dem ÖFB-Camp

Das ÖFB-Team hat auch die Sonntagseinheit in Santa Barbara vollzählig absolviert.

Am Montagvormittag (Ortszeit) steigt im Harder Stadium auch noch das Abschlusstraining für das WM-Auftaktmatch gegen Jordanien, ehe die ÖFB-Auswahl am Nachmittag nach San Francisco fliegt.

Im benachbarten Santa Clara geht am Dienstagabend (Mittwoch 6.00 Uhr MESZ) die Endrunden-Ouvertüre gegen den WM-Neuling über die Bühne.