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Herwig Straka über Risiko, Dominic Thiem und Erste Bank Open

Beim Run4Future Podcast spricht Herwig Straka über seine Karriere, seine Unternehmer-DNA und seine Vision für die Erste Bank Open in Wien.

Herwig Straka über Risiko, Dominic Thiem und Erste Bank Open Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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„Wenn du nicht an die Linien spielst, gewinnst du keine Matches."

Dieser Satz von Herwig Straka bringt eigentlich alles auf den Punkt – seine Karriere, seine Unternehmer-DNA und auch das Motto unseres Zukunftsforums 2026: No Risk, No Success.

In der neuen Folge des run4future Impulspodcasts hatten Tom Berger und Christoph Stadler Herwig Straka zu Gast. Boardmember der ATP, Veranstalter der Erste Bank Open, Mitgestalter des internationalen Tennissports.

Begonnen hat alles 1991 auf dem Dach eines Grazer Einkaufszentrums – mit einem Turnier, das damals niemand für möglich hielt.

Diese Folge als Podcast anhören:

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