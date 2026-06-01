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Kleinfeld-EM im LIVE-Stream: Rumänien - Österreich
Bei der Europameisterschaft im Kleinfeldfußball geht es für Österreich gegen Rumänien. Zum LIVE-Stream:
Österreich trifft im Achtelfinale der Kleinfeld-EM auf Rumänien.
Ankick in Bratislava ist um 17:30 Uhr, das Spiel gibt es LIVE im Stream.
Für die Mannschaft von Dino Ćesović geht es um den Einzug unter die besten Acht, das Team rund um die Ex-Profis Daniel Luxbacher und Jakob Jantscher würde dort auf den Gewinner der Partie Griechenland gegen Serbien treffen.