Kleinfeld-EM im LIVE-Stream: Rumänien - Österreich

Österreich trifft im Achtelfinale der Kleinfeld-EM auf Rumänien.

Ankick in Bratislava ist um 17:30 Uhr, das Spiel gibt es LIVE im Stream.

Für die Mannschaft von Dino Ćesović geht es um den Einzug unter die besten Acht, das Team rund um die Ex-Profis Daniel Luxbacher und Jakob Jantscher würde dort auf den Gewinner der Partie Griechenland gegen Serbien treffen.

LIVE-Stream: