Ansakonferenz
Zwischen Himmel und Hölle: So erlebten wir das ÖFB-Wunder
Die emotionalsten Momente der LIVE-Watchparty zum Last-Minute-Krimi gegen Algerien.
Textquelle: © LAOLA1
Das war nichts für schwache Nerven!
Noch immer kann die ADMIRAL Ansakonferenz kaum fassen, was sich am Sonntag in Kansas abgespielt hat.
Sekunden vor dem WM-Aus schien für Österreich alles vorbei – ehe Sasa Kalajdzic mit seinem Last-Minute-Kopfball das ganze Land in Ekstase versetzte.
Hannes, July und Patrick haben die emotionalsten Momente der LIVE-Watchparty zu einem Best-of zusammengeschnitten. Zu sehen gibt's drei Fußball-Verrückte zwischen Verzweiflung, Hoffnung und grenzenlosem Jubel.
Und das Beste: Am Donnerstag geht es weiter. Ab 20:30 Uhr begleitet euch die ADMIRAL Ansakonferenz wieder live – diesmal beim WM-Kracher gegen Spanien.
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