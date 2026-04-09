Flick wütet über deutschen VAR: "Das darf nicht vorkommen!"

Mit 0:2 musste sich der FC Barcelona im Hinspiel des Viertelfinals der UEFA Champions League zuhause gegen Atletico Madrid geschlagen geben. Kommende Woche wartet auf die Mannschaft von Hansi Flick eine Herkulesaufgabe in der spanischen Bundeshauptstadt.

Für Diskussionsstoff sorgt nach der Partie der Unparteiische. In der 44. Minute stellte Schiedsrichter Istvan Kovacs Pau Cubarsi nach VAR-Einsicht vom Platz, der Spanier foulte zuvor Giuliano Simeone als letzter Mann.

Kritik an Landsmann

"Ich weiß nicht, es könnte eine Rote Karte sein oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er den Ball ausreichend berührt hat. Der Ball war hinter ihm", kritisiert Flick auf der Pressekonferenz nach der Partie und richtet gleich Grüße an VAR und Landsmann Christian Dingert aus.

"Es war ein Deutscher, danke Deutschland!", zeigt sich der Barca-Coach sarkastisch.

Eine weitere Szene in Halbzeit zwei bringt den Cheftrainer der Katalanen aber so richtig auf die Palme. In der 55. Minute legt Atletico-Profi Marc Pubill den bereits ausgeführten Abstoß neuerlich auf, Schiedsrichter und VAR bleiben stumm. Der Spieler war bereits Gelb verwarnt.

Ex-Schiri verteidigt Entscheidung

"Ich verstehe nicht, warum der VAR nicht eingreift. Es ist normal, Fehler zu machen, aber in solchen Situationen – wozu haben wir denn den VAR? Das hätte ein Elfmeter und die zweite Gelbe, also die Gelb-Rote Karte, sein müssen. Das darf nicht vorkommen", macht Flick klar.

Die Entscheidung verteidigt der spanische Ex-Referee Antonio Mateu Lahoz im TV: "Der Verteidiger hat die Situation missverstanden und daher den Ball in die Hand genommen. Obwohl die Regeln die Vergabe eines Elfmeters vorsehen, wird eine solche Aktion auf diesem Niveau in der Regel als natürliche Reaktion angesehen."