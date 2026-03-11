NEWS

Vorbereitet auf Arsenal: Leverkusen klebt Steckdosen zu

Ein Ausschnitt aus einer Arsenal-Dokumentation lässt die Leverkusner zu einer Aktion hinreißen.

Am Mittwoch kommt es in der UEFA Champions League zum Duell zwischen Bayer Leverkusen und Arsenal im Achtelfinalhinspiel (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zur Vorbereitung greifen die Leverkusner jetzt zu einer außergewöhnlichen Maßnahme. In einem Video auf "X" wird ein Video aus einer "Prime Video"-Dokumentation der "Gunners" gesichtet. Dort hält Arteta eine Ansprache. "Ich will ein Team sehen, das miteinander verbunden ist und scheint", so der Arsenal-Coach. Dabei hält er eine Glühbirne in der Hand.

Steckdosen wurden zugeklebt

Die humorvolle Reaktion aus Leverkusen: Die Steckdosen im eigenen Stadion werden mit Klebeband zugeklebt. Das Ganze darf wohl als Scherz betitelt werden.

Dass den Londonern tatsächlich der Strom-Zugriff verweigert wird, ist eher unwahrscheinlich.

