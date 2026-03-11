Dritte Liga statt CL: Barca-Fan fuhr zum falschen St. James' Park

Es ist wohl die Horrorvorstellung eines jeden Fußballfans. Man kommt an ein begehrtes Ticket für das Champions-League-Spiel seiner Lieblingsmannschaft, schafft es am Ende aber nicht zum Spiel.

Das passierte einem Barcelona-Anhänger am Dienstag. Für das Spiel seines Teams reiste er nach England, um den FC Barcelona beim Gastspiel im St. James' Park in Newcastle zu unterstützen.

Der Spanier reiste von London aus nach Devon, stand vor dem St. James' Park. Allerdings stellte sich bei der Ticketkontrolle heraus, dass es jener St. James' Park vom Drittligisten Exeter City FC war.

Tippte St James Park in Handy

Statt im Norden Englands war er also im Südwesten der Insel. Zufällig stand aber dort das Ligaspiel gegen Lincoln am Programm. "Aber er hat ein Fußballspiel gesehen - die Mitarbeiter von Exeter City haben ihm ein Ticket für das Spiel gegen Lincoln unter den Lichtern des echten St. James' Park organisiert!", schreibt Exeter City.

Adam Spencer, Support Experience Officer des Klubs, erklärt die Sachlage: "Einer unserer Freiwilligen ist zum Shop und erklärte, dass dieser Typ gekommen ist, um FC Barcelona zu sehen. Sein Englisch war nicht gut, aber von dem, was wir verstanden haben, kam er aus London. Meine Vermutung ist, er hat St. James' Park in sein Handy eingegeben und ist dem gefolgt."

Im Gegensatz zum Spiel in Newcastle (1:1, Spielbericht >>>) gab es im Drittligaspiel einen Auswärtssieg (0:1). Anpfiff in Exeter war um 20:45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Barca-Spiel.