Hier ansehen:
Ansapanier
Michael Gregoritsch: Das ist seine persönliche Traumelf
In einem Europacöp-Spezial stellt ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch in der Ansapanier sein Team zusammen.
Was ist die persönliche Traum-Mannschaft von Österreichs Goldtorschütze Michael Gregoritsch?
Diese Frage klärt die Ansapanier in einem Europacöp Spezial.
In der persönlichen Elf des ÖFB-Teamspielers stehen einige bekannte Namen aus dem Nationalteam und weitere Wegbegleiter aus der bisherigen Karriere des Grazers.
Hier ansehen: