Ansapanier

Michael Gregoritsch: Das ist seine persönliche Traumelf

In einem Europacöp-Spezial stellt ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch in der Ansapanier sein Team zusammen.

Kommentare

Was ist die persönliche Traum-Mannschaft von Österreichs Goldtorschütze Michael Gregoritsch?

Diese Frage klärt die Ansapanier in einem Europacöp Spezial.

In der persönlichen Elf des ÖFB-Teamspielers stehen einige bekannte Namen aus dem Nationalteam und weitere Wegbegleiter aus der bisherigen Karriere des Grazers.

Hier ansehen:

Kommentare

