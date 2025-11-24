NEWS

Macht Salzburg ernst? Markus Katzer wohl auf der Shortlist

Rapids Geschäftsführer Sport soll bei den "Bullen" weiter sehr hoch im Kurs stehen.

Macht Salzburg ernst? Markus Katzer wohl auf der Shortlist Foto: © GEPA
Dass Rapid aus der Länderspielpause einen sportlichen Fehlstart hinlegte, macht die aktuellen Geschehnisse am Personalsektor nur noch heikler.

Während offen ist, wie viel Kredit Peter Stöger noch hat - kritische Stimmen sollen intern lauter werden - scheint ein möglicher Abgang von Markus Katzer in Richtung Red Bull Salzburg weiter eine Möglichkeit zu sein.

Laut dem "Kurier" befindet sich der Geschäftsführer Sport der Hütteldorfer auf einer Shortlist, die neben ihn nur mehr einen anderen Kandidaten umfasst, der nicht aus Österreich kommt.

"Stattliche" Ablösesumme fällig

Während der Umworbene selbst auf Spekulationen zuletzt wie gewohnt nicht eingehen wollte, klang Vereinspräsident Alexander Wrabetz am Sonntag>>> indirekt schon offener: "Ob er annimmt, werden wir sehen", bestätigte der einstige ORF-Generaldirektor, dass zumindest ein Interessent nachbohrt.

Für Katzer, der bei Rapid noch bis 2027 unter Vertrag steht, wäre demnach eine "stattliche" Ablösesumme fällig - die für die Mozartstädter aber bezahlbar wäre.

