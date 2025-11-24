Über 4.000 Zuschauer wollten das Austria-Duell Lustenau gegen Salzburg live sehen – ein echtes Highlight in der ADMIRAL 2. Liga!

In der 129. Episode der Zwarakonferenz blicken Hannes, Harald und Patrick auf das Aufeinandertreffen der beiden Austrias und vor allem auf die starken Fanaktionen auf den Tribünen.

Ebenfalls im Fokus: David Peham! Seit seiner Rückkehr nach Amstetten blüht der Stürmer wieder auf und nähert sich Schritt für Schritt seiner Bestform.

Und: Ein LigaZwa-Kicker fährt mit dem ÖFB zur WM!

