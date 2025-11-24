Verrückt, verrückter, ADMIRAL Bundesliga!

Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Zwischen Tabellenführer Salzburg und dem Siebten WAC liegen gerade einmal vier Punkte – und Woche für Woche stolpern die vermeintlichen Favoriten über die vermeintlichen "Kleinen".

Passend dazu stellt Samuel auf Instagram die Frage aller Fragen: "Gibt es in dieser Liga überhaupt noch Topteams?"

In der neuen Episode der Ansakonferenz versuchen Harald, Hannes und Patrick genau darauf eine Antwort zu finden.

Von der Hartberger Stadionparty bis zur Elfer-Diskussion bei Rapid gegen den GAK – die 63. Folge liefert reichlich Gesprächsstoff.

Hier ansehen: