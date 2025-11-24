NEWS

Diagnose da! So lange fehlt Raux-Yao dem SK Rapid

Der Innenverteidiger wird für die Hütteldorfer in diesem Jahr nicht mehr auf dem Feld stehen. Er zog sich eine Bänderverletzung zu.

Serge-Philippe Raux-Yao hat am Sonntag bei der 1:2-Niederlage von Rapid gegen den GAK zum Abschluss der 14. Bundesliga-Runde (zum Spielbericht>>>) eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten.

Die befürchtete Diagnose bestätigte sich am Montag bei einer MR-Untersuchung.

Der französische Innenverteidiger fällt mehrere Wochen aus, das Fußball-Jahr 2025 ist für ihn vorzeitig zu Ende. Läuft die Heilung nach Plan, wird der 26-Jährige zum Auftakt der Frühjahrsvorbereitung wieder einsatzfähig sein.

