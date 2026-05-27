Perfekter Abschied! Glasner und Palace gewinnen Conference League

Oliver Glasner verabschiedet sich mit einem Titel aus London!

In seinem letzten Spiel an der Seitenlinie von Crystal Palace coacht der Österreicher die Eagles zu einem 1:0-Sieg gegen Rayo Vallecano im Finale der UEFA Conference League.

Es ist nach dem Triumph im FA Cup 2024/25 sowie dem Sieg im diesjährigen englischen Supercup der dritte Titel, den er mit dem Verein holt.

Highlights lassen auf sich warten

Das Spiel beginnt direkt intensiv, beide Teams wollen den Sieg unbedingt und schenken sich nichts. Es ist eine ausgeglichene Partie, richtige Torchancen bleiben aber in den ersten 20 Minuten aus.

In der 25. Minute verzeichnen die Spanier die erste richtig gute Gelegenheit. Eine Flanke findet den lauernden Alemao, der abschließt. Sein Versuch landet aber knapp im Aus.

Gut eine Viertelstunde später haben die Spanier erneut eine gute Möglichkeit, ein Distanzschuss von Unai Lopez geht aber am Kasten vorbei (39.).

Nach langen Schwierigkeiten hat dann aber die Mannschaft von Oliver Glasner eine richtig dicke Chance auf die Führung. Mitchell kommt ganz alleine vor dem Tor zum Kopfball, ideal erwischt er die Kugel aber nicht, weshalb er verfehlt (45.).

Traumstart für Palace

Der Glasner-Elf gelingt der perfekte Start in Hälfte zwei: Wharton kommt unbehindert bis zum gegnerischen Strafraum, er zieht ab. Batalla pariert, doch die Parade landet genau vor Mateta, der sich den Abstauber nicht nehmen lässt. Ekstase bei den englischen Fans (51.)!

Nur kurz darauf haben die Eagles die Chance auf das 2:0. Freistoß für Palace, schön ausgeführt von Pino. Die Kugel prallt erst an die linke, dann an die rechte Innenstange. Den Abpraller kann Riad ebenfalls nicht in den Maschen versenken, Mateta unterläuft bei einem weiteren Versuch des Nachdrückens ein Foul (55.).

In der 57. Minute dann wieder die Eagles, Mateta kommt wieder frei zum Abschluss, diesmal ist Batalla aber zur Stelle und hält seine Mannschaft im Spiel. Palace gibt nun klar den Ton an, Rayo Vallecano kann sich nur selten entlasten.

Die Spanier wirken beeindruckt, doch in der 67. Minute werden sie erstmals gefährlich. Garcia legt den Ball in die Mitte ab, de Frutos wartet an der ersten Stange, der Ball zappelt aber nur im Außennetz.

Palace bringt es über die Zeit

Fußballerisch ist die Partie in der zweiten Hälfte deutlich ansprechender, vor allem die Glasner-Truppe tritt ganz anders auf.

Die Spanier werfen nochmal alles hinein, doch Palace verteidigt gut. Nach fünf Minuten Nachspielzeit ist der Glasner-Abschied mit dem Conference-League-Titel perfekt.