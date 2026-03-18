Diverse Österreicher haben in der türkischen Süper Lig ihre Spuren hinterlassen.

Bevor es in der UEFA Champions League zum Kracher zwischen Galatasaray und FC Liverpool (ab 20 Uhr LIVE bei CANAL+) kommt, blicken Hannes und Johannes auf die besten ÖFB-Legionäre in der türkischen Süper Lig.

In einer neuen Ausgabe von "Europacöp" stellen sie ihre persönliche Best-of-Elf zusammen – mit bekannten Namen wie Yusuf Demir, Veli Kavlak und Roli Linz.

Welche Spieler hätten es bei dir in die Startelf geschafft?

Hier ansehen: