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ÖFB-Rückkehrer Svoboda trifft bei Venezia-Heimsieg

Der Abwehrspieler und seine Mannschaft setzen sich an der Tabellenspitze von Monza ab.

ÖFB-Rückkehrer Svoboda trifft bei Venezia-Heimsieg Foto: © GEPA
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ÖFB-Innenverteidiger Michael Svoboda und Venezia FC befinden sich weiterhin auf Aufstiegskurs. Am 31. Spieltag der Serie B gewinnt der Tabellenführer daheim mit 3:1 gegen Padova Calcio.

Venezia-Kapitän Svoboda trifft kurz vor der Pause zum 1:0 (41.). Doumbia (46.) und Kike (74.) sorgen in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse. Die Gäste erzielen nur mehr den Anschlusstreffer.

Da Verfolger AC Monza am Dienstag nur zu einem 0:0 gegen das abstiegsgefährderte Reggiana kommt, hat Venezia nun drei Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze.

Svoboda, der im Oktober 2024 im ÖFB-Nationalteam debütierte, kehrte für Österreichs Testspiele gegen Ghana und Südkorea ins Aufgebot von Teamchef Ralf Rangnick zurück.

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