Wagner: "Das wird unter meiner Führung nicht passieren"
Am Stammtisch diskutieren Andy Ogris und LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler mit FAK-Sportdirektor Michael Wagner unter anderem über die neue Philosophie bei den "Veilchen".
Bei der Wiener Austria sind die jungen Wilden auf dem Vormarsch!
Im Topspiel zum Frühjahrsauftakt gegen Red Bull Salzburg standen nicht weniger als acht Akademie-Kicker im Kader der "Veilchen". Mit ein Grund für die veränderte Strategie ist auch Sportdirektor Michael Wagner.
Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Wagner unter anderem über neue Strategie und warum er an dieser festhalten möchte.