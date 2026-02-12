Wagner: "Das wird unter meiner Führung nicht passieren"

Bei der Wiener Austria sind die jungen Wilden auf dem Vormarsch!

Im Topspiel zum Frühjahrsauftakt gegen Red Bull Salzburg standen nicht weniger als acht Akademie-Kicker im Kader der "Veilchen". Mit ein Grund für die veränderte Strategie ist auch Sportdirektor Michael Wagner.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Wagner unter anderem über neue Strategie und warum er an dieser festhalten möchte.