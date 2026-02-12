Seit Anfang November bildet Michael Wagner gemeinsam mit Robert Urbanek und Akademie-Leiter Manuel Takacs die Sportdirektion der Violetten.

Wagner ist voll des Lobes über sein Team. Aber auch Trainer Stephan Helm und seine Truppe haben den Wiener beim Sieg in Salzburg begeistert. "Der Spirit, den ich in der Kabine erlebt habe, zeigt mir, dass bei uns aktuell sehr viel richtig läuft. Jetzt müssen und werden wir unseren Weg mit den Jungen und den vielen österreichischen Talenten weitergehen."

Wagner: "Unser Weg ist jung und sympathisch"

Wie der ehemalige Mittelfeldspieler der "Veilchen" die violetten Rohdiamanten behutsam "schleifen" möchte und was er sich für das Spiel am Sonntag gegen Rapid wünscht, erzählt Michael Wagner am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler.

Frauen-Fußball weiter im Aufwind

Warum Neulengbach-Coach Andy Ogris auf ein 3:0 seiner Austria gegen den SK Rapid setzt und auch Austrias Frauen für Michael Wagner derzeit einen "großartigen Job" abliefern, erzählen die beiden in der 174. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).