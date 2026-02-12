Stammtisch

Wagner verspricht: "Werden den Weg mit den Jungen weitergehen!"

Austrias Sportdirektor ist seit 100 Tagen im Amt. Am Stammtisch bei Andy Ogris spricht er über seine Aufgaben, erste Erfolge und seine Wünsche für das 348. Derby:

Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit Anfang November bildet Michael Wagner gemeinsam mit Robert Urbanek und Akademie-Leiter Manuel Takacs die Sportdirektion der Violetten.

Wagner ist voll des Lobes über sein Team. Aber auch Trainer Stephan Helm und seine Truppe haben den Wiener beim Sieg in Salzburg begeistert. "Der Spirit, den ich in der Kabine erlebt habe, zeigt mir, dass bei uns aktuell sehr viel richtig läuft. Jetzt müssen und werden wir unseren Weg mit den Jungen und den vielen österreichischen Talenten weitergehen."

Wagner: "Unser Weg ist jung und sympathisch"

Wie der ehemalige Mittelfeldspieler der "Veilchen" die violetten Rohdiamanten behutsam "schleifen" möchte und was er sich für das Spiel am Sonntag gegen Rapid wünscht, erzählt Michael Wagner am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler.

Frauen-Fußball weiter im Aufwind

Warum Neulengbach-Coach Andy Ogris auf ein 3:0 seiner Austria gegen den SK Rapid setzt und auch Austrias Frauen für Michael Wagner derzeit einen "großartigen Job" abliefern, erzählen die beiden in der 174. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Die 174. Episode als Podcast anhören:

Die schönsten Derby-Choreos

Slideshow starten

67 Bilder

Mehr zum Thema

Hartberg-Protest: WSG verzichtet auf weiteren Rechtsweg

Hartberg-Protest: WSG verzichtet auf weiteren Rechtsweg

Bundesliga
4
Millionen-Projekt! GAK investiert in Infrastruktur

Millionen-Projekt! GAK investiert in Infrastruktur

Bundesliga
12
Hartberger-Rasenprobleme: Schmid über Bedingungen entsetzt

Hartberger-Rasenprobleme: Schmid über Bedingungen entsetzt

Bundesliga
20
Fix! Rapid gibt Offensivspieler nach Israel ab

Fix! Rapid gibt Offensivspieler nach Israel ab

Bundesliga
33
Hütter: "So ein Gefühl hatte ich auf einer Skipiste noch nie"

Hütter: "So ein Gefühl hatte ich auf einer Skipiste noch nie"

Olympia
Wird dieser Real-Star gemobbt?

Wird dieser Real-Star gemobbt?

La Liga
6
FIFA-Chef Infantino beschwichtigte in WM-Boykott-Debatte

FIFA-Chef Infantino beschwichtigte in WM-Boykott-Debatte

FIFA WM
4

Kommentare

Derby Wiener Derby Admiral Bundesliga Fußball Am Stammtisch bei Andy Ogris LAOLA1+ Andreas Ogris Andy Ogris Sport-Talk FK Austria Wien Michael Wagner Sportdirektor Peter Rietzler