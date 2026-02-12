Demir? Ogris: "Dann ist seine Karriere vorbei"

Yusuf Demir kehrt in seiner noch jungen Karriere zum bereits zweiten Mal zurück zum SK Rapid.

In insgesamt 57 Spielen für die Hütteldorfer, konnte er bisher elf Tore und fünf Assists beisteuern. An diese Leistungen möchte er nach weniger erfolgreichen Jahren wieder anknüpfen.

"Die Karten werden neu gemischt", sagt Andy Ogris über den jungen Österreicher.

Doch was bedeutet die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte wirklich? Und welche Folgen hätte ein mögliches Scheitern?

