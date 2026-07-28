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Eingelöst: Cucurella ließ sich Gesicht von Teamchef tätowieren

Noch vor der WM 2026 versprach der Linksverteidiger, dass er sich beim WM-Sieg das Gesicht von Spanien-Trainer Luis de la Fuente stechen lassen würde.

Eingelöst: Cucurella ließ sich Gesicht von Teamchef tätowieren Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Ein Mann, ein Wort.

Marc Cucurella hat sein Versprechen eingelöst. Vor der Weltmeisterschaft 2026 erklärte der Neo-Real-Profi, dass er sich bei einem WM-Sieg das Gesicht von Spanien-Trainer Luis de la Fuente tätowieren lassen würde.

Das ist nun etwas mehr als eine Woche später auch passiert. Via Social Media teilt Cucurella mehrere Videos von seinem neuen Tattoo. Auf bzw. über seinem Ellbogen hat er ein Foto von de la Fuente samt WM-Pokal verewigt.

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