Nach Investoren-Plan: Erwägt UEFA sogar einen FIFA-Boykott?

Die FIFA rief mit ihrer Ankündigung eines Investoren-Plans den nächsten Trubel hervor.

Unter den Kritikern findet sich auch die UEFA wieder. Der europäische Fußballverband schreibt in einem offiziellen Statement von einer Grenze, die man "niemals überschreiten" dürfte.

UEFA kritisiert die Investoren-Pläne der FIFA scharf

Doch bleibt es nur beim Statement? Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, soll im Hintergrund über weitere Schritte der UEFA gegen die FIFA diskutiert werden.

Boykott steht im Raum

Demnach sollen bei der UEFA sogar Gespräche über einen Boykott von FIFA-Wettbewerben geführt worden sein. Das würde nicht nur die Verbände, sondern auch die Vereine betreffen – sowohl hinsichtlich der Weltmeisterschaft als auch der Klub-WM.

Mit einem UEFA-Boykott würde die FIFA nicht nur den größten Teil der Top-Nationen – und praktisch alle Top-Vereine – verlieren. Auch ein Großteil der TV-Übertragungsgelder wäre betroffen.