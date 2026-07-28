Sturm Graz und eine weitere "magische" Europacup-Nacht

Die Tore sollten dann erst in Hälfte zwei fallen und die Grazer über den dritten Pflichtspielsieg der laufenden Saison jubeln lassen.
"Das Hinspiel war schon magisch", sagte Sturm-Neuzugang Simon Seidl nach dem Spiel im "ORF"-Interview.
"Ich glaube, das sind die Spiele, von denen man als Kind träumt – hier in Schottland, wo der Fußball so gelebt wird, vor 20.000 Fans, ausverkauft, Champions-League-Abend", schwärmte der Mittelfeldspieler. "Natürlich ist es nur die Quali, aber trotzdem einfach magisch."
Für Seidl noch ungewohnt
Der 23-Jährige zeigte sich nach seinem ersten Europacup-Spiel im Ausland vor allem von der Stimmung beeindruckt.
"Unsere Fans sind unglaublich. Die geben richtig Gas, auch wenn es unter der Woche in Schottland ist. Das bin ich nicht so gewohnt, ich habe zuvor noch nie international gespielt, das ist richtig cool", so Seidl.
Nach dem Gastspiel in Schottland hält Sturm in dieser Saison nun bei neun erzielten Treffern. Ein Gegentor gab es bislang noch nicht.
Fenerbahce oder Gornik Zabrze als nächster Gegner
In der dritten CL-Quali-Runde wartet der Sieger aus Gornik Zabrze gegen Fenerbahce. Im Hinspiel setzten sich die Türken daheim knapp mit 1:0 durch. Das Rückspiel steigt am morgigen Mittwoch (20:00 Uhr, LIVE-Ticker >>>).
Spieltermine für die dritte Runde sind der 4./5. und der 11. August.