Sturm Graz und eine weitere "magische" Europacup-Nacht

Für einige Hearts-Fans war das Heimspiel gegen den SK Sturm Graz in Runde zwei der UEFA Champions League-Qualifikation bereits nach 64 Minuten vorbei.

Als Simon Seidl Sturm nach etwas mehr als einer Stunde sehenswert mit 1:0 in Führung brachte, verließen mehrere schottische Fans vorzeitig und betrübt das Stadion.

Emran Soglo machte mit seinem (etwas glücklichen) Treffer zum 2:0 endgültig den Deckel drauf. Die Grazer gaben das deutliche 4:0 aus dem Hinspiel nicht mehr aus der Hand.

Der Aufstieg in die nächste Qualirunde war damit nie in Gefahr. Und fest steht nun auch, dass Sturm bei einem Ausscheiden in Runde drei der CL-Quali zumindest an der Ligaphase der UEFA Europa League teilnehmen wird.

Spielbericht: Aufstieg perfekt! Sturm gewinnt auch in Schottland >>>

Seidl schwärmt vom Europacup

Dabei hatten die Schotten im verregneten Edinburgh schwungvoll begonnen und sich in der Sturm-Hälfte festgesetzt.

Dann fanden die Steirer besser ins Spiel, doch Szymon Wlodarczyk und Seedy Jatta vergaben Top-Chancen. Kurz darauf nahm der Schiedsrichter Jattas Führungstor auf Hinweis des VAR zurück – der Norweger hat in der Entstehung offenbar ein Foul begangen.