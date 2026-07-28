Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC HOM SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Endstand
0:2
0:0 , 0:2
  • Simon Seidl
  • Emran Soglo
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Sturm Graz und eine weitere "magische" Europacup-Nacht

Die Grazer gewinnen auch das Rückspiel gegen Heart of Midlothian und haben nun bereits eine internationale Ligaphase fix.

Sturm Graz und eine weitere "magische" Europacup-Nacht Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für einige Hearts-Fans war das Heimspiel gegen den SK Sturm Graz in Runde zwei der UEFA Champions League-Qualifikation bereits nach 64 Minuten vorbei.

Als Simon Seidl Sturm nach etwas mehr als einer Stunde sehenswert mit 1:0 in Führung brachte, verließen mehrere schottische Fans vorzeitig und betrübt das Stadion.

Emran Soglo machte mit seinem (etwas glücklichen) Treffer zum 2:0 endgültig den Deckel drauf. Die Grazer gaben das deutliche 4:0 aus dem Hinspiel nicht mehr aus der Hand.

Der Aufstieg in die nächste Qualirunde war damit nie in Gefahr. Und fest steht nun auch, dass Sturm bei einem Ausscheiden in Runde drei der CL-Quali zumindest an der Ligaphase der UEFA Europa League teilnehmen wird.

Spielbericht: Aufstieg perfekt! Sturm gewinnt auch in Schottland >>>

Seidl schwärmt vom Europacup

Dabei hatten die Schotten im verregneten Edinburgh schwungvoll begonnen und sich in der Sturm-Hälfte festgesetzt.

Dann fanden die Steirer besser ins Spiel, doch Szymon Wlodarczyk und Seedy Jatta vergaben Top-Chancen. Kurz darauf nahm der Schiedsrichter Jattas Führungstor auf Hinweis des VAR zurück – der Norweger hat in der Entstehung offenbar ein Foul begangen.

test
Simon Seidl schoss Sturm gegen die Hearts in Führung.
Foto: ©GEPA

Die Tore sollten dann erst in Hälfte zwei fallen und die Grazer über den dritten Pflichtspielsieg der laufenden Saison jubeln lassen.

"Das Hinspiel war schon magisch", sagte Sturm-Neuzugang Simon Seidl nach dem Spiel im "ORF"-Interview.

"Ich glaube, das sind die Spiele, von denen man als Kind träumt – hier in Schottland, wo der Fußball so gelebt wird, vor 20.000 Fans, ausverkauft, Champions-League-Abend", schwärmte der Mittelfeldspieler. "Natürlich ist es nur die Quali, aber trotzdem einfach magisch."

Für Seidl noch ungewohnt

Der 23-Jährige zeigte sich nach seinem ersten Europacup-Spiel im Ausland vor allem von der Stimmung beeindruckt.

"Unsere Fans sind unglaublich. Die geben richtig Gas, auch wenn es unter der Woche in Schottland ist. Das bin ich nicht so gewohnt, ich habe zuvor noch nie international gespielt, das ist richtig cool", so Seidl.

Nach dem Gastspiel in Schottland hält Sturm in dieser Saison nun bei neun erzielten Treffern. Ein Gegentor gab es bislang noch nicht.

Fenerbahce oder Gornik Zabrze als nächster Gegner

In der dritten CL-Quali-Runde wartet der Sieger aus Gornik Zabrze gegen Fenerbahce. Im Hinspiel setzten sich die Türken daheim knapp mit 1:0 durch. Das Rückspiel steigt am morgigen Mittwoch (20:00 Uhr, LIVE-Ticker >>>).

Spieltermine für die dritte Runde sind der 4./5. und der 11. August.

Mehr zum Thema

Aufstieg perfekt! Sturm gewinnt auch in Schottland

Aufstieg perfekt! Sturm gewinnt auch in Schottland

Champions League
48
CL-Quali LIVE: Doppelschlag! Sturm führt bei den Hearts

CL-Quali LIVE: Doppelschlag! Sturm führt bei den Hearts

Champions League
51
Dieser TV-Sender zeigt Hearts gegen SK Sturm Graz

Dieser TV-Sender zeigt Hearts gegen SK Sturm Graz

Champions League
14
"Vollgas" - Sturm will bei den Hearts nichts anbrennen lassen

"Vollgas" - Sturm will bei den Hearts nichts anbrennen lassen

Champions League
14
Fenerbahce will noch vor Sturm-Duell Portugal-Star

Fenerbahce will noch vor Sturm-Duell Portugal-Star

International
9
Fix! Ex-Sturm-Goalie unterschreibt in der Premier League

Fix! Ex-Sturm-Goalie unterschreibt in der Premier League

Premier League
22
TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Champions League 2026/27

TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Champions League 2026/27

Champions League
3

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Simon Seidl UEFA Champions League Fußball SK Sturm Graz Hearts of Midlothian Champions-League-Qualifikation