Argentinien Argentinien ARG Österreich Österreich AUT
Morgen 19:00 Uhr
1 1.53
X 4.10
2 6.25
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Posch beim ÖFB-Abschlusstraining vor Argentinien mit dabei

Der Rechtsverteidiger dürfte damit gegen den Weltmeister einsatzfähig sein.

Posch beim ÖFB-Abschlusstraining vor Argentinien mit dabei Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Nationalteam hat am Vortag des WM-Spiels gegen Argentinien in Vollbesetzung trainiert.

Auch der nach seinem Kieferbruch zum Auftakt gegen Jordanien (3:1) mit einer Spezialschiene ausgestattete Stefan Posch befand sich am Sonntag auf dem Rasen der Southern Methodist University in Dallas.

Der am Samstag ins Training eingestiegene Rechtsverteidiger dürfte damit am Montag (19 Uhr/live ServusTV und im LIVE-Ticker >>>) im Duell mit dem Weltmeister zur Verfügung stehen.

Knapp 70.000 Zuschauer haben Platz

Die Argentinier trainierten zeitgleich noch in ihrem WM-Quartier in Kansas City und traten erst am Sonntagnachmittag (Ortszeit) den kurzen Flug nach Dallas an.

Die Österreicher waren bereits am Samstag aus Kalifornien angereist und residieren im Zentrum der texanischen Metropole.

Das Dallas Stadium, das bei der WM 70.649 Zuschauern Platz bietet, steht 30 km westlich in der angrenzenden Stadt Arlington.

Deine Startelf gegen Argentinien:

Mehr zum Thema

So würden wir gegen Argentinien spielen

So würden wir gegen Argentinien spielen

FIFA WM
5
Posch trainiert erstmals mit Spezialschiene

Posch trainiert erstmals mit Spezialschiene

ÖFB-Team
21
Euphorie soll anhalten: Norwegen will sich in K.o.-Phase "rudern"

Euphorie soll anhalten: Norwegen will sich in K.o.-Phase "rudern"

FIFA WM
Deine ÖFB-Startelf gegen Argentinien - Stimme ab!

Deine ÖFB-Startelf gegen Argentinien - Stimme ab!

ÖFB-Team
37
100x Sabitzer im ÖFB-Team: Anders als Alaba und Co.

100x Sabitzer im ÖFB-Team: Anders als Alaba und Co.

ÖFB-Team
15
3.432.198 Varianten! Wie entsteht eine ÖFB-Startelf?

3.432.198 Varianten! Wie entsteht eine ÖFB-Startelf?

ÖFB-Team
4
WM 2026 LIVE: Furiose Anfangsphase! Spanien auf Kurs

WM 2026 LIVE: Furiose Anfangsphase! Spanien auf Kurs

FIFA WM
9

Kommentare

Fußball Stefan Posch Argentinien Jordanien ÖFB-Team FIFA WM 2026