Posch beim ÖFB-Abschlusstraining vor Argentinien mit dabei

Österreichs Nationalteam hat am Vortag des WM-Spiels gegen Argentinien in Vollbesetzung trainiert.

Auch der nach seinem Kieferbruch zum Auftakt gegen Jordanien (3:1) mit einer Spezialschiene ausgestattete Stefan Posch befand sich am Sonntag auf dem Rasen der Southern Methodist University in Dallas.

Der am Samstag ins Training eingestiegene Rechtsverteidiger dürfte damit am Montag (19 Uhr/live ServusTV und im LIVE-Ticker >>>) im Duell mit dem Weltmeister zur Verfügung stehen.

Knapp 70.000 Zuschauer haben Platz

Die Argentinier trainierten zeitgleich noch in ihrem WM-Quartier in Kansas City und traten erst am Sonntagnachmittag (Ortszeit) den kurzen Flug nach Dallas an.

Die Österreicher waren bereits am Samstag aus Kalifornien angereist und residieren im Zentrum der texanischen Metropole.

Das Dallas Stadium, das bei der WM 70.649 Zuschauern Platz bietet, steht 30 km westlich in der angrenzenden Stadt Arlington.

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