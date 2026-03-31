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WM-Quali-Finale heute: Bosnien-Herzegowina - Italien

Im entscheidenden Playoff-Spiel um die WM trifft Italien auswärts auf Bosnien-Herzegowina. LIVE-Infos:

WM-Quali-Finale heute: Bosnien-Herzegowina - Italien Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Bosnien-Herzegowina empfängt am Dienstag in der WM-Qualifikation im Playoff-Finale Italien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<). Der Sieger qualifiziert sich für die WM 2026.

Die Bosnier konnten sich zuletzt in einem hochspannenden Duell im Elfmeterschießen gegen Wales durchsetzen und so ins Playoff-Finale einziehen.

In Zenica möchte man den Heimvorteil nutzen und den Fußballriesen schlagen.

Die Italiener setzten sich in ihrem Playoff-Halbfinale schlussendlich souverän mit 2:0 gegen Nordirland durch.

Dennoch ist die Nervosität hoch: Der Europameister von 2021 möchte nach 2022 und 2018 nicht noch eine Weltmeisterschaft verpassen.

LIVE-Ticker:

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