Bosnien-Herzegowina empfängt am Dienstag in der WM-Qualifikation im Playoff-Finale Italien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<). Der Sieger qualifiziert sich für die WM 2026.

Die Bosnier konnten sich zuletzt in einem hochspannenden Duell im Elfmeterschießen gegen Wales durchsetzen und so ins Playoff-Finale einziehen.

In Zenica möchte man den Heimvorteil nutzen und den Fußballriesen schlagen.

Die Italiener setzten sich in ihrem Playoff-Halbfinale schlussendlich souverän mit 2:0 gegen Nordirland durch.

Dennoch ist die Nervosität hoch: Der Europameister von 2021 möchte nach 2022 und 2018 nicht noch eine Weltmeisterschaft verpassen.

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