Dzeko vor WM-Playoff-Showdown gegen Italien: "Sie haben Angst"

Am Dienstag kommt es in Zenica zum Showdown zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für die "Squadra Azzurra" geht es im finalen Playoff-Spiel um die erste WM-Teilnahme seit 2014. Die letzten zwei Turniere (2018 und 2022) verpassten die Italiener jeweils.

Bosnien war 2014 das letzte und bisher einzige Mal bei einer WM dabei.

Italiener jubelten über Bosniens Weiterkommen

Schon Tage vor dem Spiel löste ein Video in den sozialen Medien Diskussionen aus.

Italiens Spieler, darunter Inters Federico Dimarco, und Betreuer jubelten demnach über Bosniens Weiterkommen im WM-Playoff-Halbfinale gegen Wales. Das Team rund um Stürmerstar Edin Dzeko, in der Weltrangliste auf Platz 66, gilt als der vermeintlich leichtere Gegner. Die Waliser sind Weltranglisten-37.

"Ich respektiere jeden Verein und jede Nationalmannschaft. Es war eine spontane Reaktion; wir waren unter Freunden und haben uns das Elfmeterschießen angesehen", sagte Dimarco im Nachgang.

Den Italienern wurde eine arrogante Art vorgeworfen. Dafür gebe es laut Dimarco aber wenig Gründe. "Wir haben die letzten beiden Weltmeisterschaften verpasst, also ergibt es keinen Sinn, sich so zu verhalten." Der Inter-Verteidiger habe auch mit Dzeko gesprochen und ihm nach dem Weiterkommen gegen Wales gratuliert. "Ich habe niemanden respektlos behandelt."

Dzeko: "Dann stimmt etwas nicht"

Bosniens Stürmer-Routinier hat die Diskussionen mitbekommen und sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Italien dazu geäußert.

"Wir haben das alle gesehen. Was mich betrifft, will ich ehrlich sein: Das ist völlig normal, denn wie ich bereits gesagt habe, hat jeder seine Vorlieben. Meine war es vielleicht, im Playoff-Finale nicht auf Italien zu treffen, was völlig normal ist", beruhigt der Schalke-Angreifer, der einige Jahre in Italien verbrachte (AS Roma, Inter, Fiorentina).

"Natürlich muss man heutzutage vorsichtig sein, denn durch die sozialen Medien wird etwas Normales schnell zu einer riesigen Sache, wie es hier der Fall ist", so Dzeko, der nicht versteht, "warum Italien Angst vor Wales oder Bosnien haben sollte, denn Italien ist eine unglaubliche Nationalmannschaft, die vier Weltmeisterschaften gewonnen hat. Wenn sie Angst haben, gegen Wales zu spielen, dann stimmt etwas nicht."

Gleichzeitig hält der 40-Jährige fest: "Vielleicht sollten wir es auch so betrachten: Sie riskieren, in diesem Spiel zu verlieren, weil nach zwei verpassten Weltmeisterschaften viel auf dem Spiel steht. Und das bedeutet, dass auch sie Angst haben."