Wer qualifiziert sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und wer muss zuhause bleiben?

Diese Entscheidung fällt am Dienstag im Playoff-Finale, wo die letzten vier europäischen Tickets für die WM im Sommer vergeben werden.

Unter anderem kämpft Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda gegen die Türkei um eine historische WM-Qualifiktion für den Kosovo. Italien ist bei Bosnien-Heregowina zu Gast, auch Schweden, Polen, Tschechien und Dänemark haben noch Hoffnung.

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