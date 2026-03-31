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WM-Quali-Finale heute: Gelingt Foda WM-Coup mit Kosovo?
Kosovo trifft im Playoff-Finale um ein WM-Ticket auf die Türkei. Zudem spielt Schweden gegen Polen und Tschechien gegen Dänemark. LIVE-Konferenz:
Wer qualifiziert sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und wer muss zuhause bleiben?
Diese Entscheidung fällt am Dienstag im Playoff-Finale, wo die letzten vier europäischen Tickets für die WM im Sommer vergeben werden.
Unter anderem kämpft Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda gegen die Türkei um eine historische WM-Qualifiktion für den Kosovo. Italien ist bei Bosnien-Heregowina zu Gast, auch Schweden, Polen, Tschechien und Dänemark haben noch Hoffnung.
Kosovo - Türkei (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Schweden - Polen (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Tschechien - Dänemark (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Bosnien-Herzegowina - Italien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)