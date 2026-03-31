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WM-Quali-Finale heute: Gelingt Foda WM-Coup mit Kosovo?

Kosovo trifft im Playoff-Finale um ein WM-Ticket auf die Türkei. Zudem spielt Schweden gegen Polen und Tschechien gegen Dänemark. LIVE-Konferenz:

WM-Quali-Finale heute: Gelingt Foda WM-Coup mit Kosovo? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wer qualifiziert sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und wer muss zuhause bleiben?

Diese Entscheidung fällt am Dienstag im Playoff-Finale, wo die letzten vier europäischen Tickets für die WM im Sommer vergeben werden.

Unter anderem kämpft Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda gegen die Türkei um eine historische WM-Qualifiktion für den Kosovo. Italien ist bei Bosnien-Heregowina zu Gast, auch Schweden, Polen, Tschechien und Dänemark haben noch Hoffnung.

LIVE-Konferenz:

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