Weltranglisten-Platzierung: 16

Beste WM-Platzierung: Halbfinale 1930 (12 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Mauricio Pochettino (seit 2024)

Marktwert gesamt: 385,65 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Christian Pulisic (AC Milan) und Folarin Balogun (Monaco) - 40 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Christian Pulisic, Weston McKennie (Juventus)

Bevorzugtes System: 4-3-3

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WM-Einschätzung:

Die USA haben sich in den letzten Jahren stetig verbessert, mit Pochettino nun auch einen echten Fachmann an der Seitenlinie. So weit, wie von vielen im Land erwartet, wird es allerdings nicht gehen. Ein Gruppen-Aus wäre eine Enttäuschung, danach entscheidet der Turnierbaum. Ins Viertel- oder gar Halbfinale werden die Amerikaner aber nicht vorstoßen. Dafür ist der Kader - trotz großer Qualität auf einigen Positionen - einfach zu unausgewogen.

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