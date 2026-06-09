Weltranglisten-Platzierung: 83

Beste WM-Platzierung: 1x Gruppenphase 1974 (2 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Sebatsien Migne (Seit 2024)

Marktwert gesamt: 55,9 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Wilson Isidor (Sunderland) - 18,00 Mio

Schlüsselspieler: Wilson Isidor (Sunderland), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton) & Duckens Nazon (FC Esteghlal)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1 bzw. 4-3-3

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WM-Einschätzung:

Auch in ihre zweite Weltmeisterschaft gehen die Haitianer als absoluter Außenseiter. Bei ihrer ersten WM 1974 setzte es drei Niederlagen in drei Spielen und auch bei diesem Turnier wäre alles andere als null Punkte in einer Gruppe mit Brasilien, Marokko und Schottland eine Riesen-Überraschung.

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