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Haiti im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Haiti im Check:

Haiti im Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO/NurPhoto / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 83

Beste WM-Platzierung: 1x Gruppenphase 1974 (2 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Sebatsien Migne (Seit 2024)

Marktwert gesamt: 55,9 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Wilson Isidor (Sunderland) - 18,00 Mio

Schlüsselspieler: Wilson Isidor (Sunderland), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton) & Duckens Nazon (FC Esteghlal)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1 bzw. 4-3-3

Haitis Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Auch in ihre zweite Weltmeisterschaft gehen die Haitianer als absoluter Außenseiter. Bei ihrer ersten WM 1974 setzte es drei Niederlagen in drei Spielen und auch bei diesem Turnier wäre alles andere als null Punkte in einer Gruppe mit Brasilien, Marokko und Schottland eine Riesen-Überraschung.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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