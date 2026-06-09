WR-Platzierung: 43

Beste WM-Platzierung: Gruppenphase zuletzt 1998 (8 WM-Teilnahmen)

Teamchef: Steve Clarke (seit 2019)

Marktwert gesamt 170,25 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Scott McTominay (SSC Napoli) – 40 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Scott McTominay (SSC Napoli)

Bevorzugtes System: 3-4-2-1/4-2-3-1

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Die Mannschaft von Steve Clarke überzeugt mehr über das Kollektiv, als über die individuelle Qualität. Die Defensive steht zumeist sicher, der Offensive fehlt jedoch die nötige Durchschlagskraft. Viel hängt auch von Unterschiedsspieler Scott McTominay ab. Der Mittelfeldspieler hat sich in der Serie A zu einem der besten und torgefährlichsten Box-to-Box-Spieler der Welt entwickelt. Weit ins Turnier vordringen werden die Schotten aber trotzdem wohl kaum. Das Sechzehntelfinale ist realistisch.

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