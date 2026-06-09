NEWS

Schottland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Schottland im Check:

Schottland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / Sportimage / KI
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

WR-Platzierung: 43

Beste WM-Platzierung: Gruppenphase zuletzt 1998 (8 WM-Teilnahmen)

Teamchef: Steve Clarke (seit 2019)

Marktwert gesamt 170,25 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Scott McTominay (SSC Napoli) – 40 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Scott McTominay (SSC Napoli)

Bevorzugtes System: 3-4-2-1/4-2-3-1

Kader im Überblick (verlinken, sobald Kader im Matchcenter) >>>

Schottlands Kader im Überblick >>>

Die Mannschaft von Steve Clarke überzeugt mehr über das Kollektiv, als über die individuelle Qualität. Die Defensive steht zumeist sicher, der Offensive fehlt jedoch die nötige Durchschlagskraft. Viel hängt auch von Unterschiedsspieler Scott McTominay ab. Der Mittelfeldspieler hat sich in der Serie A zu einem der besten und torgefährlichsten Box-to-Box-Spieler der Welt entwickelt. Weit ins Turnier vordringen werden die Schotten aber trotzdem wohl kaum. Das Sechzehntelfinale ist realistisch.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Haiti im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Haiti im Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Marokko im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Marokko im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Brasilien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Brasilien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Katar im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Katar im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Schweiz im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Schweiz im Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
2
Bosnien & Herzegowina im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Bosnien & Herzegowina im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Kanada im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Kanada im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM

Kommentare

FIFA WM 2026 LAOLA1+ Weltmeisterschaft Schottland (Fußball) Steve Clarke Scott McTominay WM-Teams 2026