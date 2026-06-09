Weltranglisten-Platzierung: 65

Beste WM-Platzierung: Gruppenphase 2014 (2 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Sergej Barbarez (seit 2024)

Marktwert gesamt: 151,60 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Tarik Muharemovic (US Sassuolo) - 25 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Edin Dzeko (Schalke, Kapitän), Kerim Alajbegović (Leverkusen) und Esmir Bajraktarevic (PSV)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1 / 4-4-2

Bosnien & Herzegowinas Kader im Überbick >>>

WM-Einschätzung:

In der erst zweiten WM-Endrunde der Geschichte hat Bosnien-Herzegowina keine schlechten Chancen auf die K.o.-Phase. Das liegt zum einen am Modus der Weltmeisterschaft, wodurch wahrscheinlich schon Platz drei reichen würde. Zum anderen aber auch an der machbaren Gruppe: Mit der Schweiz, Kanada und Katar hat die Barbarez-Truppe die leichtmöglichsten Gegner erwischt, ein Weiterkommen ist also möglich - und das wäre schon Erfolg.

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