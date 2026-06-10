Weltranglisten-Platzierung: 40

Beste WM-Platzierung: Viertelfinale 2010 (9 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Gustavo Alfaro (seit 2024)

Marktwert gesamt: 139 Millionen

Spieler mit höchstem Marktwert: Diego Gomez (Brighton & Hove Albion) – 25 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Julio Enciso

Bevorzugtes System: 4-4-2

Kader im Überblick (verlinken, sobald Kader im Matchcenter) >>>

WM-Einschätzung:

Paraguay geht mit einer physisch starken, taktisch disziplinierten Mannschaft ins Turnier. Unter Alfaro wirkt das Team deutlich stabiler und schwer zu schlagen, setzt aber offensiv oft auf Einzelaktionen statt auf kreative Dominanz. Wenn die Defensive funktioniert, sind enge Spiele und Punktgewinne möglich. Für das Achtelfinale braucht es Effizienz in wenigen Chancen – insgesamt ist Paraguay ein unangenehmer, aber eher limitierter Außenseiter.

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