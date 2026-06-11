Weltranglisten-Platzierung: 73

Beste WM-Platzierung: Viertelfinale 2010 (5 Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Carlos Queiroz (seit 2026)

Marktwert gesamt: 234,6 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Antoine Semenyo (Manchester City) - 80 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Jordan Ayew (Leicester City), Antoine Semenyo (Manchester City)

Bevorzugtes System: 4-5-1

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WM-Einschätzung:

Zwei Monate vor der WM den Teamchef wechseln? Eine brutale 1:5-Niederlage gegen Österreich macht es möglich. Carlos Queiroz soll die "Black Stars" bei der WM nach Möglichkeit so weit führen wie 2010, als das negativ-legendäre Handspiel von Luis Suárez einen Semifinal-Einzug verhinderte. Quieroz änderte das System hin zu einem defensiveren Ansatz, damit wird von Ghana ähnliches zu erwarten sein, wie vom Iran zuletzt, den er 2014, 2018 und 2022 zur Endrunde führte: Pragmatismus. Verletzungsbedingt fehlen dabei wichtige Defensivspieler: Mohammed Salisu und Alexander Djiku. Mit Mohammed Kudus fällt auch eine der wenigen Offensivwaffen aus. Die WM-Quali lief mit acht Siegen aus zehn Spielen in einer überschaubaren Gruppe reibungslos, aber die jüngsten Tests endeten mit Niederlagen und einem mageren 1:1 gegen Wales. Die schwere Gruppe mit England und Kroatien macht ein drittes Vorrunden-Aus en suite möglich.

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